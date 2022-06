Bib pakt uit met foto-expo over coronaperiode

Izegem Na twee jaar terug Izegemse Batjes: “Animatie op Grote Markt en compacter parcours”

De plannen om een nieuwe wind door de Izegemse Batjes te laten waaien lagen in 2020 al klaar, maar toen kwam corona. Twee jaar, veel geduld, maar vooral nog veel meer zin om er terug in te vliegen later is organisator Unizo klaar om er komend weekend terug een topeditie van te maken. Voor het eerst op een kleiner parcours en met als blikvanger allerlei feestelijkheden op en rond de Grote Markt.

14 juni