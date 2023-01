Bezoekerspeil Eperon d’Or bijna weer op peil na corona

“De musea hebben het sinds corona niet gemakkelijk, maar we zijn bijzonder tevreden met de bezoekersaantallen voor 2022”, zegt conservator Gertjan Remmerie. “We moeten immers ook rekening houden met de eerste maanden van vorig jaar waar corona wel degelijk nog een belangrijke storende factor was, zeker voor groepsbezoeken. Tijdens corona haalden we in 2020 amper 5.570 bezoekers en in 2021 kwamen we net boven de 14.000 bezoekers uit.” “De goede cijfers voor 2022 zijn er onder meer door het succes van de Museumpas. Wie zo’n museumabonnement heeft, gaat veel vaker naar musea en dat merken we ook duidelijk in Eperon d’Or. Maar vooral tijdens de laatste twee maanden brengt de sneakerexpo Sneaker Gold individuele bezoekers en gezinnen uit alle uithoeken naar Izegem en Eperon d’Or. En ook voor 2023 staan er nog tal van schitterende initiatieven op het programma in verband met de Sneaker Expo”, besluit de schepen.