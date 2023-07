Jongeman (19) heeft seks met meisjes van 12, 13 en 15 jaar: “Met handen en voeten moeten uitleggen dat dat niet kan”

Nadat een moeder van een 13-jarig meisje alarm sloeg, kwam een 19-jarige jongeman uit Roeselare in het vizier van het gerecht. Hij bleek 15 keer seks te hebben gehad met het meisje en had nog twee andere minderjarigen aangerand. “Nu begrijp ik dat ik een grote fout heb gemaakt”, verklaarde hij in de rechtbank. Of de rechter ook de strenge vordering van het openbaar ministerie volgt, komt hij vandaag te weten.