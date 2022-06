Beny breekt wereldrecord deadliften voor 55-plussers

Beny is al jaren een geducht powerlifter en specialiseert zich de laatste tijd in het deadliften, waarbij je een gewicht van de grond tilt. Gedurende zijn sportieve carrière behaalde Beny heel wat titels en bekers. In 2018 wist hij zo nog goud te winnen op het WK in Malta. “Toen slaagde ik er in 265 kilogram te tillen”, zegt hij. “Op het WK single lifts in Frankrijk deed ik een nieuwe poging in de categorie – 90 kilogram Masters 55 tot 60-jarigen”, zegt hij. “Daar ben ik er in geslaagd een gewicht van 275 kilogram te heffen, een nieuw wereldrecord in mijn categorie.” Ook stadsgenoot Gianni Vermote wist te verrassen. Bij het benchpressen werd hij tweede en hief hij een gewicht van 140 kilogram.