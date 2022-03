Balletdanser Senna vindt nieuwe school in Den Haag

IzegemEen maand geleden moest hij door de oorlog in Oekraïne noodgedwongen zijn balletschool in Rusland verlaten , maar ondertussen heeft Senna Dewulf (18) in Den Haag een nieuwe leerplek gevonden. Hij kan er terecht in het Koninklijk Conservatorium.

Senna was in Sint-Peterburg aan zijn voorlaatste jaar aan de prestigieuze Vaganova Ballet Academy toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Omdat hij in Rusland dreigde geïsoleerd te raken, keerde hij terug naar zijn ouderlijk huis in Izegem. Ondertussen is er een oplossing voor de jongen gevonden. “Dankzij de hulp van Wendy Demeyere van balletschool Raymonda in Deerlijk”, vertelt papa Bernard. “Zij bracht ons in contact met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar we met open armen zijn ontvangen. “

Hedendaagse dans

“Senna krijgt er de kans de rest van dit schooljaar les te volgen. Het is wel even aanpassen, want in Rusland was de opleiding enkel klassiek, terwijl in Den Haag hedendaagse dans ook aan bod komt. We zijn blij dat hij deze kans krijgt, want vier maand niet oefenen ging niet goed voor zijn niveau zijn. We zagen de toekomst op korte termijn in Rusland somber in en daarom is het goed dat deze kans zich heeft voortgedaan. “

Senna kon al even mee les volgen in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Senna was vorige week al even ‘op proef’ in Nederland. “Dat beviel hem goed en dus gaat hij er nog vier maand blijven”, zegt Bernard. “Een terugkeer naar Rusland wordt zeer moeilijk, omdat ze wellicht zijn visum zullen weigeren. Het is al een hobbelig parcours geweest, maar Senna is een doorzetter en we zijn zeker dat hij zijn doel zal bereiken”, besluit papa Bernard.