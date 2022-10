Bakkerskoppel Kris en Daisy doen mee aan ‘Week van de Cake’

Roeselare/Hooglede/Lichtervelde Legendari­sche band The Bollock Brothers herdenkt verongeluk­te brandweer­man Andy met concert: “Z’n dood greep me enorm aan, ik moest zelfs de plaats van het ongeval zien”

De legendarische band The Bollock Brothers brengt op zaterdag 29 oktober een ultiem eerbetoon aan Andy Dejonckheere (50), de Hoogleedse brandweerman die in juni om het leven kwam bij een motorongeval. Andy was een fan van het eerste uur van de Brits-Belgische band en een goeie kameraad van boegbeeld Jock McDonald. Ze raakten bevriend in het Roeselaarse café St. Georges waar het herdenkingsconcert straks ook plaatsvindt. Andy’s verloofde Hilde Besseleers is opgetogen over het initiatief waarvan de opbrengst naar de Lichterveldse vzw Kiekafobee gaat. “Het toont dat Andy een warme persoonlijkheid was die een indruk naliet op velen”, zegt ze.

17 oktober