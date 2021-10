Automobiliste (54) knalt met Porsche tegen drie geparkeerde auto’s aan school in Izegem

Kortrijk/Kooigem/Gullegem/Moorslede Van prettig gestoorde kunst tot paddenstoe­len spotten: vijf tips voor het weekend in Zuid-West-Vlaanderen

22 oktober Op zoek naar beleving in eigen streek in het weekend van 23 en 24 oktober? Aan afwisseling geen gebrek! Ga uit de bol met Marina Wally, of scoor unieke elpees. Wij lijsten vijf activiteiten op voor wie er dit weekend op uit wil trekken!