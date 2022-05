Automobilist zwiept over rotonde en richt schade aan, maar gaat dan op de loop

Het ongeval moet kort voor 2 uur gebeurd zijn. Een patrouille van de politiezone RIHO merkte toen net voorbij de rotonde, in de richting van Kuurne, een beschadigde wagen op. Het voertuig stond op de parkeerstrook. Tussen de auto en de rotonde was ook een duidelijk oliespoor merkbaar, het gevolg van de allicht onbedoelde rit over de rotonde. In het voertuig, een kleine Peugeot, was niemand te bespeuren. Toen de politie naar de woning gaf van de jonge man op wie de auto ingeschreven is, werd daar niet opengedaan. De speurtocht naar de bestuurder van de wagen gaat verder. Vrijdagnacht kwam de brandweer ter plaatse om de rijweg weer proper te maken.