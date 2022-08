Auto hapert aan fiets: vrouw (56) lichtgewond

Rumbeke KSA Torrewach­ters openen kermiscafé

De foorkramers strijken dezer dagen weer neer rond de Sint-Petrus en Pauluskerk voor Rumbeke kermis. De kermis wordt geopend op vrijdagavond 5 augustus en op zondag 7 augustus is er vanaf 16 uur avondmarkt. Maar ook KSA Torrewachters doen weer een stevige duit in het zakje om Rumbeke kermis extra kleur te geven. Tien dagen lang openen zij opnieuw hun Kermiscafé aan hun lokaal op het Kerkplein. Je kan er terecht op het terras, maar er staan ook heel wat evenementen gepland. Starten doen ze op vrijdag 5 augustus met een ladiesnight, terwijl ze op maandag 8 augustus optredens van de bands Trapped Ants en Atmos aanbieden. Op dinsdag 9 augustus kan je er genieten van een breughelmaal, op woensdag 10 augustus geniet wie opdaagt in uniform van een jeugdbeweging tal van voordelen en op donderdag 11 augustus organiseren De Torrewachters een quiz. Op zaterdag 13 augustus is er de traditionele rolmarathon en de KSA Kids Run en afsluiten doen ze met hun klassieker: de zwientjeskermesse. Meer info en inschrijven via de Facebookpagina van KSA Torrewachters.

