Auto brandt uit op aanrijroute naar kazerne: bluswerken lopen vertraging op door file

Een man uit Izegem reed donderdagnamiddag om 16.30 uur met zijn Peugeot 208 GT langs de Dirk Martenslaan in Izegem, richting het station. “Plots was er iets vreemds met mijn wagen en direct daarna was er rookontwikkeling”, vertelt de echtgenote van de bestuurder. De vrouw zat niet in de wagen maar kwam snel nadien ter plaatse. “Binnen de kortste keren stond het motorcompartiment in lichterlaaie. De brand breidde uit naar het interieur dat vooraan ook helemaal vernield is.”

Werken in het centrum

De brandende Peugeot, die nog maar enkele jaren oud is, stond op straat ter hoogte van de Prizma-campus de Pélichy. Prompt ontstond een file in de druk bereden straat. Een aantal brandweerlui die van bij hen thuis op weg waren naar de kazerne, raakten geblokkeerd. Daardoor konden ze pas later dan normaal uitrukken. Eén en ander heeft ook te maken met de werken die momenteel aan de gang zijn in het centrum. Zo is de Centrumbrug afgesloten en dat heeft z’n weerslag op het verkeer in het centrum van de stad. Of bij een normale uitruk de brandende Peugeot gered had kunnen worden, is twijfelachtig.