Assistentiewoningen van Princess officieel geopend: "De bewoners moeten zich hier koning te rijk voelen"

In Bobbejaanland is het halloweenseizoen al gestart, Plopsaland begint er dit weekend aan, Bellewaerde en Walibi houden er de spanning in tot 22 oktober. Wij leggen de vier grootste pretparken van het land naast elkaar. Hoeveel kost een griezeldagje? Wat krijg je in ruil? Er is slechts één pretpark dat alle halloweenanimatie gratis aanbiedt. Bij de andere spelers kan de ticketprijs aantikken tot ruim 100 euro per persoon afhankelijk van de gekozen dag en formule. Plopsaland is in die periode met zijn 45,5 euro alvast niet langer het duurste pretpark van het land.

