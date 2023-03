Ardooise burgemeester en getroffen bedrijfsleiders verbolgen over voorkeurtracé voor Ventilus: “Dit voelt als een slag in ons gezicht”

Meubelen Larridon bestaat meer dan 80 jaar en breidt uit met Bar Kamiel: “Klanten die van ver komen de kans geven in alle rust te lunchen”

Meubelen Larridon is al meer dan tachtig jaar een vaste waarde in Lendelede. Om die mijlpaal te vieren breidt de bekende meubelzaak uit met een eigen horecazaak, waar je kan lunchen of in de namiddag gezellig iets eten of drinken. Met ‘Larridon Home’ volgt ook een naamswijziging om het huidige totaalconcept wat meer in de kijker te zetten.