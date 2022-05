Archeologisch onderzoek bij aanleg Vageweenbos legt sporen uit Romeinse tijd bloot

West-Vlaanderen Van Geweuneweg tot Zonder Meer: hier kan je verpak­kings­vrij winkelen in West-Vlaanderen

Tijdens Mei Plasticvrij proberen we het gebruik van verpakkingen, die zo goed als altijd plastic bevatten, te beperken. Een goede manier om te helpen, is je inkopen doen bij verpakkingsvrije winkels. Je neemt zelf een potje, doos of bokaal mee en weegt wat je koopt en vermijdt zo heel wat overbodig afval. Om het jou gemakkelijk te maken bundelen we 8 verpakkingsvrije winkels in West-Vlaanderen.

19 mei