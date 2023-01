Appartementsprijzen blijven stijgen in Izegem

Beveren Dagcentrum De Companie neemt buurtwin­kel De Klaproos over: “We heropenen ook koffiehuis De Kof­fieklets”

Carine Roose stopt dit najaar met De Klaproos op de Kapelhoek in Beveren. De buurtwinkel zelf stopt echter niet. De Companie, het dagcentrum voor mensen met een beperking dat in volle oprichting is, neemt De Klaproos over én heropent ook koffiehuisje De Koffieklets. “Dit in afwachting van de verbouwingen aan parochiaal centrum ‘t Lokaal waar we op termijn onze permanente intrek zullen nemen”, zeggen Koen Vandemoortele en Hannelore Gheyle, de bezielers van DC De Companie.

13 januari