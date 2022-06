Apothekeres Virginie Derumeaux (45) volgt Lothar Feys op in Izegems schepencollege

Maandagavond is op een bestuursvergadering beslist welk N-VA-gemeenteraadslid hem opvolgt. Dat gebeurde bij de partij, zoals bij andere soms wel gebruikelijk is, niet op basis van het aantal voorkeursstemmen, maar tijdens een stemming onder de bestuursleden. De keuze viel op Virginie Derumeaux. Zij is gehuwd met Kristof Holvoet en is mama van een dochter van elf en twee zonen van tien. Beroepshalve is ze apotheker en baat apotheek De Bosmolens in de Meensesteenweg uit. Virginie zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad, het Bijzonder Comité Sociale Dienst en de raad van bestuur van Zorg Izegem. In 2019 was ze de Izegemse kandidaat op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.