Animals rights wil dat slachthuis alsnog betaalt, ondanks ‘ongeldige’ undercoverbeelden: “De slinger zou pro dierenwelzijn moeten doorslaan”

Hoe een stukje bot van Johannes de Doper jaarlijks honderden bedevaar­ders naar Kachtem lokt: “Hier komen vaak aangrijpen­de verhalen naar boven”

Al van in de 17de eeuw trekken bedevaarders van heinde en ver naar Kachtem Ommegang om er rond 24 juni de relikwie met het gebeente van de heilige Sint-Jan de Doper te aanbidden. Wie dat doet, blijft volgens de overlevering gespaard van hoofdziekten en kinderstuipen. Maar wat is het verhaal achter die religieuze traditie? En waarom hangen inwoners er kruidentrossen aan hun huis? Wij doken in een boeiend stukje folklore dat in het dorp jaarlijks tot een heus volksfeest uitgroeit.