Animal Rights in beroep tegen vrijspraak slachthuis Verbist: “Deze gruwelijkheden mogen niet onbestraft blijven”

In 2017 maakte Animal Rights undercoverbeelden waarop dieren te zien waren die het hard te verduren kregen in slachthuis Verbist in Izegem. “Op de beelden is te zien hoe runderen worden mishandeld met een elektrische prikkelaar en stokslagen krijgen”, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights. “De beelden werden gemaakt met undercover camera’s die opgehangen waren in het slachthuis.” Het parket bracht het bedrijf en zijn zaakvoerder voor de rechter voor dierenmishandeling. De rechter in Ieper weerde de beelden echter uit het dossier omdat ze waren verkregen zonder toestemming. De beklaagden werden vrijgesproken voor dierenmishandeling en kregen enkel een straf voor hygiëne-inbreuken.