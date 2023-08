Angelique (45) werkt gewapende overvaller buiten: “Mijn zaak is zoals mijn kindje, die zal ik altijd verdedigen”

HUIZEN­JACHT. Wonen in of aan het groen in Izegem en Ingelmun­ster: “Een rustige buurt die toch vlot bereikbaar is, komt wel met een prijskaart­je”

Niks zo rustgevend als wonen in of nabij het groen. Wie niet zelf over een grote tuin beschikt, kan dicht bij een groene long gaan wonen. Van een park tot een provinciedomein, het gaat telkens om een welgekomen stukje rust in de buurt. Ook in de Mandelstreek zijn daar mogelijkheden toe. Wij overlopen enkele huidige en toekomstige trekpleisters voor wie in het groen wil wonen.