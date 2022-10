Amper 19 en ook nog student, maar Niels runt wel zijn eigen fitness: “Ideale kans om theorie op school al meteen in de praktijk om te zetten”

Roeselare Geert (53) voltooit unieke reeks en loopt marathon in élk land van de Europese Unie: “Laatste kilometers met familie afgelegd”

Met het voltooien van de marathon van Brussel is Roeselarenaar Geert Malysse er zondag in geslaagd een huzarenstukje af te werken dat tien jaar in de maak was. Met dat slotakkoord in onze hoofdstad als kers op de taart heeft hij een marathon gelopen in élk land van de Europe Unie. Zijn actie, die bekend stond als de Euro City Run, levert een mooi bedrag op voor het goede doel.

2 oktober