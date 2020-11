Ambulance voor ziekenvervoer uitgebrand langs E403 in Izegem: “Schoenen patiënt stonden al in brand”

Rond 12.45 uur waren twee begeleiders van ziekenvervoer First Care met een bejaarde man op weg naar ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. “Ik zat achterin de ambulance. De chauffeur en de patiënt zaten vooraan”, vertelt Quinten Ramacker (22) uit Menen. “Voor mij was het mijn eerste dag als begeleider van een ziekenvervoer. We roken een verbrande geur. Plots zag mijn collega dat de schoenen van de patiënt in brand stonden. Hij gooide er vlug een flesje water over en zette de ambulance op de pechstrook langs de kant. We hielpen de patiënt, die niet zo goed te been was, uit de ambulance en gingen enkele meters verder onder de brug staan, op een veilige afstand. Ik keerde nog naar de ambulance terug en kon mijn tas nog meenemen, maar het vuur verspreidde zich razendsnel. Even later volgden enkele ontploffingen. Een deur werd in de graskant gekatapulteerd. Gelukkig konden we veilig ontkomen en liep ook de patiënt geen verwondingen op. Op het moment zelf schrik je niet zo erg, maar nadien blijkt toch wel dat je flink bent geschrokken. Ik zal me mijn eerste dag alvast voor altijd blijven herinneren.”