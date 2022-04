Alles loopt op wieltjes in Eperon d’Or

Roeselare Jaren 90 vieren hoogtij tijdens Legendary 90’s

Gek van de jaren ’90? Dan moet je op zaterdag 9 april in het Roeselaarse Fabriekspand zijn, want die avond strijkt Legendary 90's er weer neer en brengt heel wat toppers mee. Het belooft een stevig feestje te worden dankzij niemand minder dan 2 Fabiola, Yves Deruyter, Pat Krimson, Jan Vervloet, Da Rick, Bjorn Verhoeven, Monsieur Mathieu en Dj Tim. De ticketverkoop loopt vlot, dus haal snel je ticket in de Brooklyn winkel in Roeselare, Kortrijk, Waregem of Brugge of op www.legendary90s.be. Deze kosten 15 euro in voorverkoop. Het feestje in de eventlocatie in de Veldstraat wordt afgetrapt om 21 uur.

14:03