Alles loopt op wieltjes bij Eperon d’Or

Eens het wagentje af is, kunnen de kinderen dat ter plaatse uiteraard ook testen op een indrukwekkende racebaan. Daarmee zet het museum een mooie traditie verder, want Lego is al langer een vaste waarde tijdens de paasvakantie. Vorig jaar stond alles nog in het teken van treintjes, terwijl eerder ook al de langste legolaan gebouwd werd en zelfs legoboten te water werden gelaten. Door het druilerige weer vonden alvast een heleboel gezinnen de voorbije dagen hun weg naar het museum van borstels en schoenen, dat tijdens de paasvakantie telkens van 10 tot 17.30 uur open is. Het parcours met opdrachten voor de kinderen neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Je betaalt het gewone toegangstarief.