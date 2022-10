Algemeen directeur IVIO zelf aanwezig op rechtbank na inbraak: “Jammer dat we gemeenschapsgeld hiervoor moeten gebruiken”

De jongeman werd in 2020 betrapt toen hij aan het inbreken was op het containerpark in Izegem. Hij had het gemunt op klein elektro materiaal bij het Recupel inzamelpunt. “Dat inzamelpunt is beveiligd met sensoren”, vertelt algemeen directeur Cindy Coucke die persoonlijk afzakte naar de rechtbank. “Jaarlijks krijgen we te maken een tiental van dit soort inbraken. De buit is vaak miniem, maar voor ons brengt dat wel heel wat kosten met zich mee. Er is schade aan de omheiningen en materialen. Maar we zetten daar ook personeel voor in. Op het moment van die inbraak was het nog zo dat we werkten met een permanentiesysteem. Collega’s werden dus ‘s nachts gewekt en gingen kijken. Maar dat was vaak niet zonder gevaar, het gebeurde wel eens dat ze werden aangevallen als de inbrekers nog ter plaatse waren. Na deze inbraak in 2020 hebben we geïnvesteerd in camerabewaking, veiligheidsmensen van G4S houden die beelden in de gaten. Dit zijn allemaal kosten die we moeten maken met gemeenschapsgeld. Geld dat we uiteraard veel beter voor andere dingen zouden kunnen gebruiken.”