Al 850 registraties voor Izegemse digitale leeszaal

“Het aantal vragen voor raadpleging is ook toegenomen”, weet archiefschepen Kurt Himpe (N-VA). “Het Izegemse stadsarchief is een schatkamer aan archiefstukken en we stimuleren de raadpleging voor onderzoek. Als dit onderzoek ook resulteert in een publicatie moeten de auteurs een exemplaar aan het archief schenken, dat dan in de collectie van de bibliotheek zal komen voor raadpleging.”

Om alles in goede banen te leiden, is er nu ook een leeszaalreglement voor het stadsarchief. “Deze afspraken zijn nodig om de raadpleging van archiefdocumenten en de publieke dienstverlening in goede banen te leiden”, legt de schepen uit. “In elke stad of gemeente in het werkingsgebied van het intergemeentelijke archiefteam Midwest is of komt een dergelijk reglement over het raadplegen van akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Voor Izegem is het reglement uitgebreider door de hogere frequentie van raadplegingen. Er zijn in het reglement ook duidelijke afspraken opgenomen om schade aan documenten te voorkomen.”