Al 22 jaar gescheiden maar volgens de staat nog getrouwd: “Ik kan geen huis kopen omdat mijn echtgenoot zogezegd ook moet tekenen”

An verhuisde in 1988 samen met haar ouders naar Brazilië, voor het werk van haar vader. Ze woonde en werkte er niet alleen, ze werd er ook verliefd en ze trouwde, al was het huwelijk geen lang leven beschoren. In 1999 scheidde ze en keerde ze terug naar haar vaderland. Na jaren in Bissegem een dagbladhandel te hebben gerund, kwam ze in 2018 terecht in de August Vermeylenstraat in Emelgem. Toen ze eind vorig jaar de kans kreeg van de huisbaas om haar huisje te kopen, aarzelde ze geen seconde. “In november hebben we het compromis getekend, ik betaalde een voorschot en op 13 januari zouden we de akte tekenen. Maar de dag voordien belt de notaris me met de melding dat ik volgens de burgerlijke stand getrouwd was en dat mijn echtgenoot mee moet tekenen.”