Agent krijgt vuistslag tijdens interventie in café in Izegemse uitgaansbuurt

Op 14 januari 2023 was S.V. in café De Oude Sint-Pieter in de Izegemse uitgaansbuurt van het Sint-Pieterstraatje aanwezig na een nieuwjaarsreceptie van zijn wielerploeg. Na een melding over geluidsoverlast en een vechtpartij kwamen twee agenten van de politiezone Riho een kijkje nemen. Plots kreeg één van hen van S.V. uit het niets een vuistslag op zijn lip. Toen V. naar de combi werd meegenomen, weigerde hij mee te werken, slingerde verwijten naar het hoofd van de agenten en stampte in de combi wild in het rond. ’s Anderendaags herinnerde hij zich maar weinig meer van het voorval. De openbare aanklager vorderde op de rechtbank een celstraf van 3 maanden en een boete van 400 euro. De man bekende. “Hij schaamt zich en biedt zijn excuses aan”, aldus zijn advocate. “Eigenlijk is hij helemaal niet agressief. Ook op zijn werk zijn er geen klachten.” Vreemd: toen hij vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen, stelde de rechter voor dan toch een (gedeeltelijke) schadevergoeding aan de betrokken agent te betalen. Daarop vroeg V. dan maar een werkstraf op te leggen. De dag na de baldadigheden verklaarde hij al dat hij geen schadevergoeding zou betalen omdat de politie alles zelf uitgelokt had. Vonnis op 5 april.