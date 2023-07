Agent eist 33.000 euro van man die hem tijdens familiale ruzie tegen de knie schopte: “Was zes maanden out en zal altijd last blijven hebben”

Roeselare leidt zelf kelners op om lokale horeca uit de nood te helpen

De tweede editie van de Horecabrigade is dinsdagavond afgetrapt in de TRAX-bar. Stad Roeselare en Syntra West slaan opnieuw de handen in elkaar om een poule van gedreven werkkrachten af te leveren aan de Roeselaarse horeca. De 40 beschikbare plaatsen voor de gratis opleiding waren in een mum van tijd volzet.