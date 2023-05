Achttien gemeentes willen met regionaal mobiliteitsplan druk verkeer uit centra halen en duurzamer vervoer promoten

Amper 3 jaar afgestu­deerd, of fotografe Anaïs (27) staat al in gerenom­meerd magazine Vogue: "En nu zou ik graag zangeres Adele voor mijn lens krijgen"

Ze is nog maar negen maanden fulltime als zelfstandig fotografe aan de slag, de Izegemse Anaïs Lesy (27), maar haar foto’s prijken deze maand wél al in Vogue. Voor de leek: dat is een van de meest gerenommeerde mode- en lifestylebladen ter wereld. “Toen ik voor het eerst hoorde over de mogelijke publicatie kon ik het niet geloven”, zegt Anaïs die ons alles vertelt over haar ultieme passie en ambities.