Achthonderd KSA’ers trekken vanuit Izegem naar Lourdes

KSA Noordzeegouw organiseert om de vier jaar het Lourdeskamp, maar door corona is de editie van 2020 al twee keer uitgesteld. Nu was het eindelijk zover en het enthousiasme bij de deelnemende jongeren is dan ook groot. “Het Lourdeskamp is meer dan een reis naar een bedevaartsoord’, aldus Gouwproost Bart Lagrange. ‘Het is allereerst en vooral een geweldig tentenkamp vol spel, sfeer en vriendschap. Op verschillende momenten nemen we wel de tijd voor een katholiek moment. Zo neemt KSA deel aan de kaarsjesprocessie, is er een viering aan de grot met het neerleggen van de ingezamelde intenties en is er nog een verzoenings- en slotviering. Een bijzonder moment voor velen is de wacht aan de grot. Vanaf onze aankomst in Lourdes tot aan het vertrek wordt met twee KSA’ers telkens een half uur wacht gehouden met de vlag van KSA Noordzeegouw.’