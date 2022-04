Aantal nucleaire transporten in West-Vlaanderen sterk gedaald

“De voorbije vijf jaar waren er in totaal tien transporten van nucleair afval in West-Vlaanderen. Waar er in 2017 nog vijf transporten waren, daalde dat zowel in 2018 als in 2019 naar twee transporten en in 2020 vond slechts één transport plaats. Vorig jaar waren er geen meldingen van nucleaire transporten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. De nucleaire transporten vinden plaats in het zuiden van de provincie over spoorlijn 75.