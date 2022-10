9 fietsers en 2 bromfietsers op de bon bij controle in Izegem

Ardooie Leen Dendievel belicht haar boeken tijdens lezing in ‘t Hofland

Op uitnodiging van de Ardooise bibliotheek en Davidsfonds Koolskamp-Ardooie komt schrijfster en actrice Leen Dendievel op dinsdag 15 november naar GC ’t Hofland. Dendievel is niet alleen bekend van haar rollen in televisiereeksen als Thuis en Zone Stad, maar schreef de voorbije jaren ook verschillende boeken: Hard, Asem, Georges en Rita en Brief aan mijn kind. In Hard neemt Dendievel de lezer mee op een trip door het land van de liefde. In Asem gaat ze daarentegen op zoek naar de oorzaak van haar paniekaanvallen. Die onderwerpen en haar recente werk komen ongetwijfeld aan bod tijdens de lezing die start om 19 uur. De toegang is gratis, maar je dient wel te reserveren via een mailtje aan bibliotheek@ardooie.be.

16:28