24ste Sneukeltoer viert Rerum Novarum

Aanleiding voor dit evenement is de Rerum Novarum viering van de Christelijke Arbeidersbeweging. De sneukeltoer vindt niet op Rerum Novarum (donderdag 26 mei), maar enkele dagen eerder plaats omdat die dag de triatlon Izegem inpalmt. De sneukelroute start zondag aan ‘t Sok in de Hogestraat 15 in Kachtem. Je kan 8, km wandelen of ongeveer 40 km fietsen, telkens met 4 stops onderweg. Bij de start, onderweg en bij het terugkeren krijg je lekkere ‘sneukels’. De wandeling loopt over rustige wegen en verkent vooral Kachtem. De fietstocht loopt op het vernieuwde fietsnetwerk en trekt richting Ardooie en Meulebeke en via Ingelmunster terug naar Kachtem. Starten kan je tussen 13.30 u en 15 u. Er worden maximum 500 deelnemers toegelaten. Deelnameprijs bedraagt 10 euro in voorverkoop en 12 euro de dag zelf (zolang de voorraad kaarten strekt). Mensen met een vrijetijdspas en kinderen jonger dan 12 jaar krijgen de dag zelf de helft terugbetaald. Kaarten kan je aankopen tot uiterlijk 18 mei bij ACV, Dagbladhandel Skoebidoe in de Hogestraat 77 te Kachtem, Luc Buyse (0474/64 82 46) en bij de bestuursleden van de partnerorganisaties.