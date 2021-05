21 jaar na zijn verdwijning: politie speurt weer naar Christophe Maertens uit Izegem

Rumbeke “Na dit uitsteken­de weekend krijgt die zware tegenslag een plaatsje”: chef van ‘t Vosken kan eindelijk hoopvol naar de toekomst kijken

9 mei “Na een valse start krijgen we eindelijk een tweede kans en die grijpen we ten volle.” Aan het woord is Joost Vanaudenaerde, chef van restaurant/brasserie ’t Vosken in Roeselare. Tijdens de openingsavond van zijn zaak in oktober kreeg hij te horen dat de horeca twee dagen later opnieuw dicht moest. “Dat was een keiharde dobber, maar ondanks de niet evidente omstandigheden ben ik vastberaden om ’t Vosken op de kaart te zetten. Over het eerste weekend ben ik alvast tevreden”, zegt hij.