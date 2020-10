2.882 bieren van over de hele wereld op de kaart: The Mash doet gooi naar wereldrecord

Kortrijk Joeri (22) overleefde vijf jaar geleden maar nipt een dodehoekon­geval: “Er staan geen nieuwe operaties meer gepland. Voor mij hoeft het ook niet meer”

16 oktober “Ik voel me goed nu en probeer me voor anderen in te zetten.” In deel vijf van het Fietsdossier West-Vlaanderen lees je hoe Joeri Verbeeck (22) uit Heule heeft leren leven met zijn beperkingen. Vijf jaar geleden heeft hij op de Kortrijkse ring ternauwernood een dodehoekongeval overleefd. Hij kijkt alleen nog vooruit en blijft ijveren voor meer verkeersveiligheid.