16 maanden effectief en verbod op bezoeken massagesalons voor man (50) met ‘hyperlibido’ na aanranden masseuse

Chris C. (50) uit Izegem boekte onder de valse naam ‘Luc De Vos’ een afspraakje met een masseuse om zich thuis te laten masseren. De masseuse is schoonheidsspecialiste maar door de coronacrisis kwam ze zonder werk te zitten. Ze besloot om als masseuse toch nog een centje te kunnen bijverdienen. De eerste keer verliep zonder problemen, maar de tweede keer dat ze bij hem thuis ging, liep het volledig fout. Plots vroeg hij haar om hem topless te masseren. “Ik was ondertussen naakt op mijn rug gaan liggen”, vertelde de man tijdens zijn proces tegen de rechter. “Ze wilde niet, maar ik bood haar meer geld. Na wat twijfelen stemde ze in. Ondertussen was ik aan het masturberen.”

Hij ging steeds verder en wreef over haar arm. De vrouw gaf meteen aan dat ze dat niet wilde. Op een bepaald moment probeerde hij haar broek naar beneden te trekken en kwam hij ook klaar. “Ik wilde dat ze volledig naakt was.” Dat was het signaal voor de vrouw om er onmiddellijk mee op te houden. “Maar toen nam hij haar vast en probeerde hij haar uit te kleden”, pleitte haar advocaat. “Ze heeft zich gelukkig kunnen losrukken en ontsnappen. Ze mag er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.” De vrouw zelf is nog altijd erg onder de indruk. “Intussen aanvaard ik geen mannen meer in mijn salon, ik hoop dat ik zijn laatste slachtoffer ben”, zei ze tegen de rechter.

Zedendelinquent sinds 1994

De 50-jarige Izegemnaar is lang geen onbekende voor het gerecht. Hij werd al negen keer veroordeeld voor zedenfeiten. “Zijn eerste veroordeling dateert van 1994”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij krijgt zijn driften niet onder controle en heeft geen flauw benul wat hij die vrouwen aandoet. Hij weet dat wat hij doet fout is, want hij gebruikt een valse naam en verschillende simkaarten om hen nadien nog te contacteren omdat ze anders hun telefoon niet meer opnemen. Hij blijft de schuld altijd voor een stuk bij het slachtoffer leggen, dat is ronduit hallucinant.” Bij zijn laatste veroordeling in 2019 kreeg hij zes maanden effectieve celstraf. Toen bood hij onder zijn valse naam zelf gratis massages aan. Hij beschikte naar eigen zeggen over ‘wondertechnieken’ maar maakte van de situatie misbruik door de vrouwen aan te randen. “Ik wil me uitdrukkelijk excuseren bij mevrouw”, zei de man tegen de rechter. “Ik heb een groot seksueel probleem en neem daar nu medicatie voor. Ik heb nog amper een kleine drang naar seks en ben voel me veel rustiger. De bedoeling was vooral om te kunnen masturberen in het bijzijn van een vrouw.”

De man is nu veroordeeld tot 32 maanden waarvan de helft effectief. Hij is ook tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten en moet aan het slachtoffer 3.567 euro schadevergoeding betalen. Daarnaast moet hij zich enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. Zo heeft de rechter hem een verbod opgelegd voor het bezoeken van massagesalons en moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek.

