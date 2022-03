15 West-Vlaamse radiozenders digitaal via DAB+ te beluisteren: “Hopelijk nog vanaf deze maand”

Een van de drijvende krachten om het project ook in onze provincie te lanceren, is Maarten Veys van radio I.R.O. (Izegemse Radio Omroep). “Via DAB+ mogen we met hogere vermogens uitzenden en gebruik maken van drie zenderlocaties. Zo wordt ons zendgebied toch makkelijk drie tot vier keer groter”, legt hij uit.

“In Frankrijk en Wallonië bestaat dit concept al langer en we hebben goed gekeken hoe ze het daar aanpakken. In West-Vlaanderen hebben we de deelnemende zenders verenigd in een coöperatieve vzw. Op die manier kunnen we samen naar dit nieuwe doel toe werken. De opbouw van de zenderlocaties in Roeselare, Torhout en Brugge is al bezig. Het is nu nog wachten op een bepaald component dat uit het buitenland moet komen. We hopen dat dit nog deze maand zal lukken.”