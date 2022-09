10.000 euro boete voor Antwerpenaar (45)voor verhuren verwaarloosde panden in Izegem en Avelgem

In 2019 werd tijdens een controle vastgesteld dat een pand in de Meensestraat in Izegem was omgevormd tot twee woningen. “Er was ook gevaar tot kortsluiting, brand, de gasinstallatie was niet oké en het pand op het gelijkvloers had geen verluchting naar buiten en bleek onbewoonbaar. De man van Joodse afkomst die niet alleen panden verhuurt in eigen naam maar ook in een vennootschap, verhuurde ook een pand in de Doorniksesteenweg in Avelgem. Tijdens een controle bleek het pand met twee woningen te zijn omgevormd naar zes wooneenheden. Ook hier was de staat van de woningen allerminst goed. Er was elektrocutiegevaar, gevaar tot ontploffing, er ontbraken lavabo’s met warm en koud water, er waren onstabiele trapleuningen en nog meer. De man zelf is nu veroordeeld tot 10.000 euro boete, de vennootschap tot 12.000 euro waarvan 8.000 euro effectief.