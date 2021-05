Zondag bloedigste dag van de week in Israëlisch-Palestijns conflict

Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren in de Gazastrook het leven gekost aan 42 Palestijnen, onder wie ook heel wat kinderen. Het was meteen ook de bloedigste dag van de week in het Palestijns-Israëlische conflict. Een spoedzitting van de Verenigde Naties leverde dan weer geen enkele vooruitgang op.