Zeven doden en tien gewonden bij schietpartij in Jeruzalem, beelden van Palestijnen die “terroristische aanval” vieren met vuurwerk

Amnesty Internatio­nal: “Onderzoek aanvallen in de Gazastrook als oorlogsmis­da­den”

Amnesty International vraagt het Internationaal Strafhof om drie specifieke militaire acties in de Gazastrook te onderzoeken als oorlogsmisdaden. Dat meldt de organisatie in een persbericht. In de publicatie ‘They were just kids: Evidence of war crimes during Israel's August 2022 Gaza offensive’ reconstrueert de mensenrechtenorganisatie de omstandigheden rond drie aanvallen.

25 oktober