Washington bekritiseert bezoek van Israëlische minister aan Tempelberg

Washington heeft zondag het “provocerende bezoek” van de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir aan de Tempelberg in Jeruzalem gehekeld. Dat blijkt uit een mededeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ook meldt “diep verontrust” te zijn door een decreet van de Israëlische regering dat Joodse kolonisten toestaat zich permanent te vestigen in de nederzetting Homesh op de Westelijke Jordaanoever.

Die laatste stap rijmt niet met Israëls toezeggingen aan de Verenigde Staten, hekelt de VS. Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever vormen daarnaast een obstakel voor de verwezenlijking van een tweestaten-oplossing, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een Israëlische ambtenaar die op voorwaarde van anonimiteit sprak, zei dat het decreet bedoeld was om Israëli’s in staat te stellen naar een al bestaande religieuze school in Homesh te blijven gaan. Ook is de regering niet van plan de nederzetting te herbouwen of Israëlische aanwezigheid op particuliere Palestijnse grond toe te staan, aldus de ambtenaar.

“Provocerend bezoek”

De Amerikaanse regering is daarnaast “bezorgd over het provocerende bezoek” van minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir aan de Tempelberg in Jeruzalem. Dat zegt Matthew Miller, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Deze heilige plaats mag niet worden gebruikt voor politieke doeleinden en we roepen alle partijen op om het heilige karakter ervan te respecteren.”

Ben Gvir had zondagmorgen een opvallend bezoek gebracht aan de Tempelberg. “Ik ben blij om de Tempelberg in Jeruzalem te bezoeken, de belangrijkste plaats voor het Joodse volk”, sprak hij. “De dreigingen van Hamas zullen ons niet afschrikken.”

De Tempelberg - door moslims al-Harem al-Sharif genoemd - met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee is de op twee na heiligste plek in de islam. De plaats is ook heilig voor de Joden omdat er vroeger twee Joodse tempels stonden. De Klaagmuur is er een overblijfsel van.

De Tempelberg staat onder moslimbestuur, terwijl Israël verantwoordelijk is voor de veiligheid. Volgens een overeenkomst mogen Joden de plaats bezoeken, maar er niet bidden. Ben-Gvir voert campagne voor meer toegang voor Joden tot de site.