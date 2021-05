VS blokkeren gezamenlijke verklaring Veiligheidsraad over oplaaiend geweld tussen Israël en Palestijnen - vrees voor grootschalige oorlog neemt toe

De Verenigde Staten hebben een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad over het escalerende geweld in het Midden-Oosten geblokkeerd. Volgens diplomaten zien de VS zo’n verklaring niet als bevorderlijk voor een de-escalatie tussen Israëli’s en Palestijnen. De vrees voor een “grootschalige oorlog” in de regio neemt toe.

De Veiligheidsraad kwam vandaag in spoed bijeen in New York om het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten te bespreken.De 15 leden tellende Raad kon maandag tijdens een eerste vergadering geen overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijk standpunt, vanwege de VS. Ook vandaag weigerden de Amerikanen voorlopig mee te werken aan een kortere verklaring.

Vrees voor oorlog

De speciale gezant van de VN, Tor Wennesland, waarschuwde gisteren: “Een oorlog in Gaza zou verwoestend zijn en de gewone mensen zouden de prijs betalen” in de zeer kleine Palestijnse grondgebieden, waar twee miljoen mensen wonen die lijden onder de blokkades, de armoede en het werkloosheidscijfer van ongeveer 50 procent.

Wennesland, benadrukte vandaag tijdens de vergadering opnieuw dat er een einde moet komen aan de spiraal van geweld. Verschillende raadsleden waarschuwden tijdens de vergadering achter gesloten deuren ook voor oorlog.

Een ontwerp dat Noorwegen vandaag voorlegde, bevatte een verklaring van diepe bezorgdheid over het geweld tussen Israëli’s en Palestijnen en riep op tot een onmiddellijke stopzetting van alle gevechten in onder meer Gaza en Oost-Jeruzalem. De VS willen die verklaring echter niet ondertekenen.

Escalatie van geweld

Het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen is de afgelopen dagen opnieuw geëscaleerd, na dagenlange protesten van Palestijnen in Jeruzalem tegen de uitzetting van gezinnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten.

Volgens het Israëlische leger vuurden militante Palestijnen meer dan 1.000 raketten vanuit de Gazastrook op Israël af. De Israëlische luchtmacht viel van haar kant honderden doelen in het afgegrendelde kustgebied aan. Bij de hevigste vijandelijkheden in zeven jaar tijd zijn in Gaza de voorbije dagen al minstens 48 mensen om het leven gekomen, onder wie 14 kinderen en drie vrouwen, twee Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever, en vijf Israëli’s. Naast de stijgende dodentol raakten meer dan 300 Palestijnen gewond. Aan Israëlische zijde raakten meer dan 100 mensen gewond. De Israëlische hulpdiensten melden vandaag dat een Israëlisch jongetje van zes omkwam bij een raketaanval op Sderot, vlakbij de grens met de Palestijnse Gebieden.

Volledig scherm De restanten van een gebouw dat werd gebombardeerd tijdens een Israëlische luchtaanval in Khan Yunis in de Gazastrook. © AFP

Meerdere Hamas-topfiguren gedood

De Palestijnse islamistische beweging Hamas bevestigde vandaag dat verscheidene topfiguren van hun veiligheidsdiensten gedood werden bij gerichte Israëlische aanvallen. Een van de gedode leiders is Bassem Issa, chef van de militaire tak in Gaza-stad.

De gedode topfiguren stonden dicht bij Mohammed Deif, een militair leider van Hamas en maakten deel uit van de militaire staf van de beweging, zeggen het Israëlische leger en de Israëlische inlichtingendienst Shin Bet. In augustus 2014 kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Gaza de vrouw en twee van de kinderen van de Hamasleider om het leven. Hamas kondigde onmiddellijk daarna aan dat Deif het overleefd had. De laatste tijd werd Deif voor het eerst sinds lange tijd weer publiekelijk actief, en hij bedreigde Israël in het kader van het conflict rond Jeruzalem.

Volledig scherm Raketten worden afgevuurd vanuit Gaza richting Israël. © AFP

Aanval op Israëlische kernreactor

De militaire arm van Hamas vuurde vandaag naar eigen zeggen 15 raketten af in de richting van de Israëlische woestijnstad Dimona. Daar staat een bekende Israëlische kernreactor, maar die wordt beschouwd als zeer goed beschermd.

Internationale gemeenschap dringt aan op de-escalatie

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel riep de Israëlische president Reuven Rivlin vandaag tijdens een telefoongesprek op tot een onmiddellijke de-escalatie, zo meldt hij op Twitter.

De voorbije dagen had ook de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell bij monde van zijn woordvoerder al opgeroepen om het geweld in Oost-Jeruzalem en Gaza te staken. Het geweld toont volgens hem nogmaals aan hoe noodzakelijk het is dat de onderhandelingen over een duurzame tweestatenoplossing hervat worden.

Ook de Britse premier Boris Johnson dringt er bij de Israëlische en Palestijnse autoriteiten aan om “zich in te houden”. Volgens de Franse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Clément Beaune moeten de VS ingrijpen. “Het is duidelijk dat zij vandaag de dag nog steeds de belangrijkste diplomatieke hefbomen hebben, ook al moet Europa meer aanwezig zijn”, klinkt het.

“Ik neem met grote bezorgdheid kennis van de escalatie van geweld op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, en in en rond Gaza,” tweette de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, die zich met name zorgen maakt over “het mogelijk plegen van oorlogsmisdrijven in het kader van het Statuut van Rome,” de tekst die ten grondslag ligt aan de oprichting van het hof.

Vraag om Belgische sancties tegen Israël

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès uitte vandaag in de Kamer haar bezorgdheid over de escalatie van de spanningen. Ze herinnerde eraan dat België steevast Israël heeft opgeroepen een einde te maken aan het nederzettingenbeleid. “Maar ongeacht het kamp, de dood van burgers en vooral van kinderen is altijd een tragedie.”

Net zoals de voorbije dagen werd vanuit het parlement door verschillende fracties, ook vanuit de meerderheid, aangedrongen op sancties tegen Israël. De minister riep op nu het hoofd koel te houden en in staat te blijven om met de gesprekspartners in dit complexe conflict te kunnen praten.

