VN veroordeelt buitensporig geweld door Israël

“We veroordelen elk geweld en elke aanzet tot geweld”, zei een woordvoerder van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten tegen verslaggevers. In de afgelopen vier dagen zijn meer dan 900 mensen gewond geraakt bij het harde optreden tegen demonstraties in Oost-Jeruzalem.

Net als secretaris-generaal Antonio Guterres roept de Hoge Commissaris op tot kalmte. Vrijdag hekelde hij mogelijke oorlogsmisdaden door Israël als de Palestijnse families met geweld uit hun huizen in Oost-Jeruzalem zouden worden verdreven. In het licht van de spanningen heeft het Israëlische Hooggerechtshof een beslissing uitgesteld.

Ook de Arabische Liga heeft in de Egyptische hoofdstad Caïro spoedberaad gevoerd over het geweld in Oost-Jeruzalem en Gaza. De liga noemde Israëlische luchtaanvallen “willekeurig en onverantwoordelijk”. De voorzitter van de liga, Ahmed Aboul Gheit, zei dat Israël “de gevaarlijke escalatie” in Oost-Jeruzalem heeft veroorzaakt.