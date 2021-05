VN-Commissaris voor Mensenrechten: "Israëlische bombardementen op Gazastrook mogelijk oorlogsmisdaad”

Bachelet uitte haar zorgen over de recente escalaties in de Gazastrook en Israël in een zitting van de VN-mensenrechtenraad. Hamas, de groepering die de Gazastrook beheerst, en Israël voerden gedurende anderhalve week via de lucht aanvallen op elkaar uit totdat er op 21 mei een staakt-het-vuren werd overeengekomen.



Er zijn in de Gazastrook volgens de commissaris veel burgerslachtoffers gevallen en er is ook grote schade ontstaan aan onder meer woningen, gezondheidsinstellingen en mediakantoren. “Ondanks dat Israël claimt dat in deze gebouwen gewapende groeperingen zaten of dat de gebouwen voor militaire doeleinden werden gebruikt, hebben wij nog geen bewijs gezien.”