Vijf Europese landen vragen Israël om af te zien van nederzettingenbeleid

De vijf Europese landen vragen onder andere aan de Israëlische regering om “terug te komen op haar beslissing om 540 nieuwe woningen te bouwen in de joodse nederzetting Har Homa op de bezette Jordaanoever”. De beslissing om de nederzettingen in Har Homa uit te breiden “komt bovenop de versnelde kolonisatie in Givat HaMatos en de voortdurende uitwijzingen in Oost-Jeruzalem, en meer bepaald in Sheikh Jarrah”, onderstrepen ze. “De nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal en ze bedreigen de vooruitzichten op een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict”, betreuren de vijf. Parijs, Berlijn, Londen, Rome en Madrid roepen de Israëli’s en de Palestijnen tot slot op om “af te zien van elk unilateraal initiatief” en om met elkaar “op een geloofwaardige manier in dialoog te gaan zodat er vooruitgang wordt geboekt op het pad naar een tweestatenoplossing”.