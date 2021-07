Vier keer meer antisemitische incidenten in Londen tijdens elfdaagse oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza

Tijdens de dodelijke elfdaagse oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook in mei heeft de Londense politie ongeveer vier keer zoveel antisemitische incidenten geregistreerd dan op enig ander tijdstip in de afgelopen drie jaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

In totaal werden 87 antisemitische incidenten gemeld, 65 meer dan een maand eerder, terwijl het hoogste maandcijfer sinds mei 2018 22 was, vertelde de politie aan het Britse persagentschap PA. "Dit soort gedrag heeft geen plaats in onze stad", zei de Londense politie in een verklaring. "Wij zullen dit niet tolereren en snel en vastberaden reageren op alle gemelde misdrijven van deze aard."

De toename van het aantal antisemitische daden vond plaats tegen de achtergrond van een nieuw conflict in de Gazastrook: van 10 tot 21 mei vochten de regerende Hamas en het Israëlische leger een elfdaagse oorlog uit waarbij 260 Palestijnen, onder wie kinderen en strijders, en 13 mensen in Israël, onder wie een soldaat, een kind en een tiener, om het leven kwamen.

Gevolgen in Londen

De crisis had veel gevolgen voor de Britse Joden: in Londen werd het woord "Hitler" op het plafond van een gebouw geschreven en werden stenen gegooid naar een huis dat door Joodse mensen werd bewoond. Een inwoner van de wijk Stamford Hill in Noord-Londen, waar een grote chassidische gemeenschap woont, zei dat de banden van meer dan 30 auto's van Joden waren stukgesneden.

De politie pakte ook vier mensen op nadat een video was opgedoken waarop te zien was dat ze antisemitische uitlatingen riepen vanuit een auto. Twee mannen zijn ook aangeklaagd in verband met een aanval op een rabbijn die in de buurt van zijn synagoge met een betonblok op het hoofd werd geslagen.

Volgens de Community Security Trust (CST), een organisatie die campagne voert tegen antisemitisme tegen Britse joden, werden tussen 8 en 19 mei 116 incidenten gemeld in het hele Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson veroordeelde de " ontoelaatbare" golf van antisemitische incidenten, terwijl de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, de politiepatrouilles in de getroffen gebieden opvoerde.

Het CST registreerde 1.668 antisemitische incidenten in het Verenigd Koninkrijk in 2020 - het op twee na hoogste jaarlijkse cijfer - en 1.813 in 2019.