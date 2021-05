Synagoge in brand gestoken bij rellen in de buurt van Tel Aviv: premier Netanyahu roept noodtoestand uit

In de Israëlische stad Lod, waar Joden en Arabieren samenleven, is het gisteravond tot zware rellen gekomen. Volgens mediaberichten staken Arabieren een synagoge in brand. Er werden ook tientallen auto's in brand gestoken en ruiten van winkels ingegooid. Premier Benjamin Netanyahu heeft in de loop van de nacht de noodtoestand uitgeroepen.

De burgemeester van Lod, een stad op 15 kilometer van de hoofdstad Tel Aviv, spreekt van een "burgeroorlog" in de stad en vraagt om een onmiddellijk uitgaansverbod. Een 25-jarige Arabische man werd doodgeschoten in de stad, een 34-jarige man werd opgepakt. Volgens de media is de dader een Joodse inwoner van de stad.

Lod ligt in in de buurt van de internationale luchthaven Ben Gurion en geldt als een stad met veel problemen en veel criminaliteit.

Premier Netanyahu gaf in een mededeling aan groen licht te hebben gegeven voor het afkondigen van de noodtoestand, nadat de politie melding maakte van “rellen”.

Joodse inwoners vragen bijstand van het leger

De Joodse inwoners beschuldigen de politie ervan dat ze de controle volledig verloren zijn en vragen dat het leger bijstand biedt. Premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz kwamen eerder al overeen om leden van de grenspolitie in te zetten om de rust te doen wederkeren. “Zestien pelotons van de grenspolitie werden ontplooid om het geweld het hoofd te bieden”, aldus de politie in de nacht van dinsdag op woensdag.

Ook in steden als Akko, in het noorden van Israël, en Jaffa, in de buurt van Tel Aviv, waren er zware rellen. In die twee steden wonen voornamelijk moslims.

Volledig scherm Een rabbi neemt de schade op in een religieuze school in Lod, die eerder op de dag al afbrandde. © AFP

Nachtelijke raketaanvallen

Ook in de nacht die volgde op het geweld voelden bewoners van Gaza hun huizen trillen en lichtte de lucht op van rondvliegende raketten en luchtafweergeschut. Tegelijkertijd moesten Israëliërs vluchten naar veilige locaties om te schuilen voor aanvallen. In de stad Tel Aviv zouden weer explosies gehoord zijn, nadat de stad gisteren al doelwit was van raketaanvallen.

Bij de raketaanvallen van gisteren tussen Israël en Gaza zijn 35 mensen overleden, onder wie 32 Palestijnen. De uitwisseling van raketten is de zwaarste sinds 2014. De Palestijnse Hamas-beweging zei 200 raketten te hebben afgeschoten op Israël, als vergelding voor een luchtaanval van Israël op de Gazastrook waarbij een torenflat instortte.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is sinds enkele dagen opgelaaid omdat de Israëliërs tientallen Palestijnen uit hun woningen in bezet Oost-Jeruzalem willen zetten om daar Joodse kolonisten te vestigen. De Palestijnen bestookten Israël al met honderden raketten. Israël op zijn beurt neemt Hamas-doelwitten in de dichtbevolkte Gazastrook onder vuur.

Nieuw spoedoverleg VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vandaag bijeenkomen voor een spoedoverleg over het conflict tussen Israël en de Palestijnen in Gaza. De speciale coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten, Tor Wennesland, zegt dat wordt gevreesd voor een “totale oorlog”, waarvan de kosten groot zijn en moeten worden betaald door “gewone” mensen.

Wennesland zal straks de Veiligheidsraad achter gesloten deuren inlichten over de situatie. De raad kwam maandag al bij elkaar, maar kon toen geen overeenkomst bereiken over een gezamenlijk standpunt.

Volledig scherm Een Israëlische politiewagen gaat in vlammen op in Lod na rellen naar aanleiding van de dood van de Palestijn Mousa Hassouna. © AFP