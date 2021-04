Politie heropent toegang naar Oost-Jeruzalem na rellen

Sau­di-Ara­bië roept Israël en Palestij­nen op directe onderhande­lin­gen te starten, Turkije noemt vredesplan doodgebo­ren

29 januari Saudi-Arabië heeft de Israëli’s en de Palestijnen opgeroepen om directe onderhandelingen op te starten en via die weg hun meningsverschillen over het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten te bespreken. Turkije is dan weer van mening dat het plan van de Amerikaanse president Trump “doodgeboren” is. Volgens het land vernietigt het plan alle hoop op een tweestatenoplossing.