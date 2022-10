Palestijns ministerie: “Vier doden en 19 gewonden bij Israëlische aanval op Jordaanoever”

Israëli­sche soldaten schieten Palestijn dood op Westelijke Jordaanoe­ver

Israëlische soldaten hebben donderdag op de Westelijke Jordaanoever een Palestijn doodgeschoten, zo heeft het Israëlische leger meegedeeld. "Twee verdachten die brandende flessen op de snelweg hadden gegooid en het leven van chauffeurs in gevaar hadden gebracht zijn geneutraliseerd door de soldaten. Een van hen is gearresteerd, de andere is geraakt door kogels en is bezweken aan zijn verwondingen", zo stelde het Israëlische leger in een mededeling.

15 oktober