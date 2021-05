Opnieuw tientallen Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook

Het Israëlische leger heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Dat hebben getuigen in de Palestijnse enclave gemeld. Journalisten van het Franse persagentschap AFP stelden vast dat op verschillende plaatsen in Gaza raketten zijn gevallen. De Israëlische luchtmacht zei in een korte verklaring dat gevechtsvliegtuigen momenteel “terroristische doelwitten” bombarderen in de Gazastrook.

Gisteren kostten Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook al het leven aan 42 Palestijnen, onder wie ook heel wat kinderen. Het was meteen ook de bloedigste dag van de week in het Palestijns-Israëlische conflict. Een spoedzitting van de Verenigde Naties leverde dan weer geen enkele vooruitgang op.

"Aan het bloedbad kwam ook vandaag geen einde. Deze zinloze cyclus van bloedvergieten en destructie moet onmiddellijk stoppen", verklaarde secretaris-generaal António Guterres gisteren aan het begin van de vergadering. Hij zei te vrezen dat deze golf van geweld anders "een oncontroleerbare humanitaire en veiligheidscrisis zal veroorzaken". Maar ook deze bijeenkomst leverde geen enkel voorstel op. Bij verschillende diplomaten is te horen dat de Verenigde Staten zondag nog altijd weigerden om een gezamenlijke verklaring af te leggen die moet helpen om snel een einde te maken aan de vijandelijkheden.

In totaal kwamen zondag bij de Israëlische bombardementen op Gaza 42 Palestijnen om, onder wie minstens acht kinderen en twee artsen, zo meldde het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid. Dat is de hoogste dagelijkse dodentol sinds het begin van de nieuwe geweldgolf op 10 mei. Alles samen lieten sinds die datum al zeker 197 Palestijnen het leven, onder wie 58 kinderen, en raakten meer dan 1.200 mensen gewond. Aan Israëlische zijde vielen binnen diezelfde tijdspanne bij Palestijnse raketaanvallen vanuit Gaza tien doden, onder wie ook een kind, en 282 gewonden.

De Palestijnse beweging Hamas, die de Gazastrook controleert, heeft sinds de start van de vijandelijkheden al meer dan 3.100 raketten afgevuurd op Israël. Dat waren er volgens het Israëlische leger nooit eerder zo veel. De meeste projectielen konden worden onderschept door het Israëlische antiraketsysteem.

Volledig scherm Een Palestijnse vader draagt zijn gewonde dochter weg uit een ingestort gebouw in Gaza-Stad.

Terwijl Jeruzalem de voorbije dagen redelijk gespaard was gebleven van geweld, deed er zich zondag ook daar een incident voor waarbij een auto in de bijzonder gevoelige wijk Sheikh Jarrah, in het door Israël bezette en geannexeerde Oost-Jeruzalem, inreed op een Israëlische patrouille. Bij die aanval vielen volgens de Israëlische politie verschillende gewonden. De dader werd naar verluidt “geneutraliseerd”, maar meer details werden daarover niet verstrekt.

Intussen kondigde het Israëlische leger zondag via Twitter aan dat het onder meer de woning van Hamas-leider Yahya Sinwar aangevallen heeft in de Gazastrook. Het is niet duidelijk of hij aanwezig was op het moment van de aanval. De Palestijnse veiligheidsdiensten hebben de aanval wel al bevestigd.

Volledig scherm Hamas-leider Yahya Sinwar op archiefbeeld.

Toenemende vijandelijkheden

De vijandelijkheden tussen Israël en Hamas braken uit op 10 mei, toen Hamas vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten afvuurde op Israël uit “solidariteit” met de honderden Palestijnse demonstranten die gewond raakten bij confrontaties met de Israëlische politie in Oost-Jeruzalem. Aan de basis van de demonstraties lag de dreigende gedwongen uitzetting van Palestijnse families ten gunste van Israëlische kolonisten. Het geweld verspreidde zich daarna verder naar de Westelijke Jordaanoever. In die regio zijn volgens Palestijnse gegevens sinds 10 mei negentien doden zijn gevallen bij gevechten met het Israëlische leger. Israël zelf wordt op het eigen grondgebied nu ook al enkele dagen geconfronteerd met gewelddadigheden en met dreigementen van lynchpartijen in de “gemengde” steden, waar zowel Israëlische Joden als Arabieren wonen.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza dateert van 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2.200 inwoners van de Gazastrook, voornamelijk burgers, om het leven. Aan Israëlische zijde vielen toen 74 doden, zo goed als allemaal soldaten.

Volledig scherm Een reddingswerker houdt een teddybeer omhoog, die in het puin van de ingestorte huizen werd gevonden.

Volledig scherm Reddingswerkers proberen mensen te bevrijden uit een ingestort gebouw in Gaza-Stad.