Opnieuw tientallen Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook: 200 Palestijnen omgekomen op week tijd

Het Israëlische leger heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Dat hebben getuigen in de Palestijnse enclave gemeld: enkele inwoners hadden het over een ongezien harde aanval. Volgens de plaatselijke autoriteiten werden honderden gebouwen beschadigd. Sinds de start van het conflict zouden al 200 mensen zijn omgekomen.

Journalisten van het Franse persagentschap AFP stelden vast dat op verschillende plaatsen in Gaza raketten zijn gevallen en dat er op verschillende plekken sprake is van stroomstoringen. De Israëlische luchtmacht zei in een korte verklaring dat gevechtsvliegtuigen “terroristische doelwitten” aan het bombarderen waren in de Gazastrook. Volgens het Israëlische leger was een complex van de inlichtingendienst van Hamas een van de doelwitten van de aanvallen. Palestijnse militanten zouden dan weer onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Ashkelon. Er is vanuit beide kanten nog niets bekend over eventuele slachtoffers.

Opnieuw zware luchtaanvallen op Gaza.

Dodelijke slachtoffers

Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft het ministerie van Volksgezondheid in Gaza bekendgemaakt dat er in totaal reeds 200 mensen in de enclave zijn omgekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn er 59 kinderen. Er zijn ook nog 1.305 gewonden. Aan Israëlische zijde hebben de raketten vanuit Gaza al aan tien mensen het leven gekost, onder wie een kind. Er vielen ook 294 gewonden.

Ook de hooggeplaatste militaire commandant van de Islamitische Jihad - een alliantie van verschillende splintergroeperingen die dezelfde strijd voert als Hamas maar onafhankelijk opereert - zou zijn omgekomen. Hasem Abu Harbid is het hoofd van het noordelijk commando van de militante organisatie, en het brein achter meerdere aanslagen op Israëlische burgers en soldaten.

In 2019 had Israël al Baha Abu Al Ata, de militaire leider van Islamitische Jihad, gedood. Daarop volgden massale raketaanvallen op Israëlische steden en tegenaanvallen van de Israëlische luchtmacht.

3.150 raketten

Sinds de start van het conflict zouden ongeveer 3.150 raketten in de richting van Israël zijn afgevuurd door Hamas. Zowat 460 projectielen zijn nog in het kustgebied van Gaza zelf neergekomen. Ter vergelijking: tijdens de 51-daagse Gaza-oorlog in 2014 zijn er in totaal 4.481 raketten op de joodse staat afgevuurd.

Het Israëlisch leger (IDF) heeft dan weer zowat 100 kilometer van het tunnelnetwerk van Hamas in de Gazastrook vernietigd, zo heeft legerwoordvoerder Jonathan Conricus tegenover verslaggevers gezegd. Volgens het IDF heeft Hamas jaren gewerkt aan het tunnelsysteem dat onder de naam “Metro” bekendstaat. Het is honderden kilometer lang. Het dient om strijders, munitie en voedsel doorheen Gaza te vervoeren, ten dele met voertuigen.

Volledig scherm Een Palestijnse vader draagt zijn gewonde dochter weg uit een ingestort gebouw in Gaza-Stad. Dertien Palestijnen kwamen gisteren bij een Israëlische luchtaanval om het leven, meer dan veertig mensen raakten gewond. In totaal lieten sinds 10 mei al zeker 197 Palestijnen het leven, onder wie 58 kinderen, en raakten meer dan 1.200 mensen gewond. Aan Israëlische zijde vielen binnen diezelfde tijdspanne bij Palestijnse raketaanvallen vanuit Gaza tien doden, onder wie ook een kind, en 282 gewonden. © EPA

Intussen hebben de Verenigde Staten aan Israël gevraagd om meer “duidelijkheid” te krijgen over de aanval op het gebouw in Gaza waarin internationale media waren gevestigd. Dat zei Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de marge van een bezoek aan Kopenhagen. Hij beklemtoonde dat hij zich nog niet kon uitspreken over de rechtmatigheid van de aanval, omdat hij nog geen informatie van de Israëlische overheid gezien had. Verder nog vroeg hij om “burgers en in het bijzonder kinderen te beschermen”. “Israël heeft als democratie een bijkomende plicht om al het mogelijke te doen om burgerslachtoffers te vermijden”, vervolgde hij.

Toenemende vijandelijkheden

De vijandelijkheden tussen Israël en Hamas braken uit op 10 mei, toen Hamas vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten afvuurde op Israël uit “solidariteit” met de honderden Palestijnse demonstranten die gewond raakten bij confrontaties met de Israëlische politie in Oost-Jeruzalem. Aan de basis van de demonstraties lag de dreigende gedwongen uitzetting van Palestijnse families ten gunste van Israëlische kolonisten. Het geweld verspreidde zich daarna verder naar de Westelijke Jordaanoever. In die regio zijn volgens Palestijnse gegevens sinds 10 mei negentien doden zijn gevallen bij gevechten met het Israëlische leger. Israël zelf wordt op het eigen grondgebied nu ook al enkele dagen geconfronteerd met gewelddadigheden en met dreigementen van lynchpartijen in de “gemengde” steden, waar zowel Israëlische Joden als Arabieren wonen.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza dateert van 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2.200 inwoners van de Gazastrook, voornamelijk burgers, om het leven. Aan Israëlische zijde vielen toen 74 doden, zo goed als allemaal soldaten.

